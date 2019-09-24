كنت باخد 5 جنيه فى اليوم.. أحمد فلوكس ينفعل على الهواء بسبب محمد علي.. فيديو

انفعل الفنان الشاب، أحمد فلوكس على الهواء، وذلك بعد أن قام الهارب محمد على بنشر فيديوهات ضد مصر.



وأضاف فلوكس خلال حواره على قناة أكسترا، أنه بدأ من الصفر، مؤكدًا أنه كان يقف فى الشوارع انتظار الميكروباص، فى أثناء الذهاب للجامعة.



وأشار فلوكس إلى أنه نحت فى الصخر حت وصل لهذا الوضع، معلقًا " ـنا كنت باخد 5 جنيه فى اليوم وكنت بدرس فى أكتوبر".



وأوضح فلوكس، أنه ظل لوقت طويل يتحدث مع الفنانين حتى حصل على دور في عمل.

