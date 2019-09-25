اليوم.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش بحث الدخل والإنفاق

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "قراءة تحليلية في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك" وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمقر المركز، لمناقشة أهم النتائج التي أظهرها البحث الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضى عن سنة 2017 /2018.





ويتحدث في الندوة كل من الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، وآمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات سابقا بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعقب عليهما الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق.



