ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش بحث الدخل والإنفاق

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
المجلس المصري للدراسات
المجلس المصري للدراسات الاقتصادية
آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "قراءة تحليلية في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك" وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمقر المركز، لمناقشة أهم النتائج التي أظهرها البحث الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضى عن سنة 2017 /2018.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، وآمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات سابقا بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعقب عليهما الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق.

يعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم الأبحاث الأسرية التي يجريها الجهاز؛ حيث يوفر كما كبيرا من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد وإرساء قاعدة معلومات لقياس الفقر، واستخدامها في تحديد الفئات المستهدفة بالبرامج الاجتماعية المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين المقبل .. رئيس الوزراء يعلن حجم الدخل والإنفاق وخريطة الفقر بمصر

الإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018

الإحصاء يعلن اليوم نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018

الإحصاء يعلن ارتفاع خط الفقر إلى 32.5%

التعبئة والإحصاء يطلق تقريرا حول معدلات الفقر والدخل خلال 2018/2017 ..شاهد

محافظ القليوبية يشارك فى أعمال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك

ترشيحاتنا

صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها

الخليج سلاح بيراميدز لمحو آثار فشل قيد نجم الأهلى السابق

الفيفا يكشف حقيقة عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح فى اختيار أفضل لاعب

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

شاهد.. بث مباشر .. دولة عربية تتعرض لـ إعصار من الدرجة الأولى

عيب تقولوا على بعض كدا.. أحمد موسى يذيع مكالمة فاضحة لـ محمد ناصر ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور