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توك شو

فلوكس: الأفلام ما بتأكلش عيش.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان أحمد فلوكس أن هناك من هاجمه بسبب إحدى التدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان يشكر فيها القوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم قائلا" على فكرة أنا مابطبلش لحد وآخر مسلسل عملته من ثلاث سنوات والافلام مابتأكلش عيش " .

وأضاف فلوكس فى حواره لفضائية "اكسترا نيوز" أنه تم إهانته بشكل مستفز للغاية واتهامه بأنه يشغل الاغاني رغم وجود ثورة قائلا "ثورة إية وانا مش شايف حد فى الشارع ؟!!" وبعدها نزلت على التحرير والشوارع وقمت بالتصوير ولا يوجد شيء.

وتابع مهاجما الإعلام ليصدم المذيع وضيفه يوسف الحسيني قائلا" انا طالع اتكلم مش عشان اطبل واحد الاسباب اللى احنا فيه هو الإعلام " مشيرا الى انه اذا كان يبحث إرضاء الجمهور لم يكن ليتكلم من الأساس.

واستكمل أن مايقوم به هو بدافع الوقوف وراء الحقيقة فقط لا غير مشيرا إلى أنه لا يأمره أحد للحديث فى الموضوعات ويتحدث بكل حرية .

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