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توك شو

أحمد فلوكس يوجه رسالة قوية للهارب محمد علي ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:59 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
البهي عمرو
علق الفنان أحمد فلوكس، على الفيديوهات التى قام بنشرها الهارب محمد علي، وقال: هو بيهرج .. ولو هو دكر يجيب الملايين اللى نصب وخدها وهرب ويوزعها على الغلابة".

وأضاف فلوكس خلال حواره على قناة أكسترا، " أنت يا هارب لما كان عندك شركة مقاولات عملت إيه للغلابة اللى انت بتمثل وتقول إنك بتتكلم عشانهم".

وأشار فلوكس إلى أن الهارب يطالب بثورة .. ثورة إيه اللى أنت بطالب بيها دي، انت هتعرف تنزل سعر الدولار ..هتشغل الناس ولا هتعمل ايه .. انت بتتكلم وخلاص" .

وأوضح فلوكس، أن ما يقوم به الهارب يوحي للخراب والدمار فقط، معلقًا : هناك من يريد أن يقول رأيه ولا يريد أن يسمع الرأي الآخر .

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