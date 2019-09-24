غدا.. طائرة المنيا تدخل معسكرا مغلقا قبل انطلاق الدوري الممتاز

يدخل فريق الكرة الطائرة بنادي المنيا الرياضي مرحلة جديدة من استعداداته للدور التمهيدي من الممتاز "أ"، بمعسكر مغلق، غدًا الثلاثاء، لاستكمال التجهيزات الفنية ومعالجة اي قصور ظهر خلال مراكز اللاعبين اثناء المنافسات الودية الأخيرة.



قال "إبراهيم عبد الحكم" المدير الفني: إن أداء اللاعبين خلال مبارياتهم الودية كان من الامور الهامة وكشف له نقاط القوة والضعف، لذا قرر مواصلة التدريبات من خلال معسكر مغلق للوصول بأفضل حالة بدنية وفنية، مشيرا الى أنه تم تقييم أداء اللاعبين ووضع خطط جديدة سيتم التدرب عليها خلال المعسكر المغلق القادم لإبراز مهارات اللاعبين، وعلاج أية أخطاء .



وأضاف "عبد الحكم" أن المعسكر سيقام على مدار خمسة أيام، بدءًا من غد وحتى الأحد 29 سبتمبر المقبل، ليشمل تدريبا بدنيا صباحيا بصالة اللياقة البدنية التابعة لنادي المنيا وآخر مهاري خلال الفترة المسائية بصالة الكرة الطائرة.