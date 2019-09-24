تدريبات قوية لفريق المنيا استعدادا لدورى القسم الثانى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، بقيادة سمير كمونة استعداداته خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .



وقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي المنيا أولي مبارياته أمام فريق سوهاج علي استاد جامعة المنيا.



وقال سمير كمونة المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد "أنه مطمئن على مستوى الفريق خلال منافسات الموسم الجديد، وأن الفريق وصل لمستوى متقدم وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم ،وأنه هدفنا الوحيد في الموسم الجديد هو الصعود بالفريق للدورى الممتاز .



يذكر أن مسئولي مجلس ادارة المنيا قد استقر علي تشكيل الجهاز الفنى بقيادة سمير كمونة ويضم كلا من:

سمير كمونة مديرًا فنيً

محمد عليان مديرًا للكرة

هيثم حسين مدربًا عامًا

محمد رؤوف مدربًا مساعدًا

محمد إسماعيل مدربًا لحراس المرمى

أمير مختار مديرًا إداريًا

سامر سيد إداريًا

وائل حسين سلطان طبيب الفريق

محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي

محمد دكروري مخططًا للأحمال.