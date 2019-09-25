أحمد فلوكس منفعلاً على الهواء: أنا كنت كيوت جداً مقارنة بمن شتمني.. فيديو

قال الفنان أحمد فلوكس إن والده رجل بسيط للغاية وكان يقبل بالأدوار الصغيرة حتي يستطيع تربيته هو واخواته وتعليمهم فى مدارس لغات حتى يحصلون على فرصة عمل مناسبة .





وأضاف أحمد فلوكس فى حواره لبرنامج " إكسترا نيوز" انه إذا كان ممن "يطبلون" كان من الممكن ان يسكت نهائيا مشيرا إلى أنه إذا وجد شيئاً خاطئاً فيجب ان يحذر منه جمهوره .





وتابع احمد فلوكس منتقدا من يهاجموه قائلا "ما اتكلمش فى السياسة وتتكلم انت وكله يسكت ؟! " مشيرا الى الهجوم الذي يقوم به هؤلاء على أناس لا يصح ان يهاجمهم ويشتمهم .



