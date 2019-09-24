الرئيس السيسي كلمة السر.. أردوغان يهرب من غداء الأمم المتحدة.. صور

كشف مراسل صحيفة حرييت التركية عن مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل غداء في الأمم المتحدة، بعدما شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجلس على نفس طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال مراسل الصحيفة إن أردوغان غادر قاعة الغداء في الأمم المتحدة بعد رؤيته الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة واحدة.



وكان أردوغان حاول استغلال اللاجئين السوريين لكسب ود العالم، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ورفع أردوغان في كلمته صورة الطفل السوري إيلان، محاولا المتاجرة به خلال كلمته.