ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة +18 لـ جمال ريان على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:18 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي جمال ريان عميل ويبيع نفسه أمام العالم.

ووجه "موسى"، رسالة إلي "جمال ريان"، : «جمال عايزك وأنت نايم تتغطى، اتغطي يا جمال يا ريان، وقولهم يبعتولك غطاء علشان أنت كل يوم بتعري نفسك قدام العالم، وبايع نفسك بجد».

وأشار: «شعب مصر علم أمثالك، وبيقولك تعيش وتاخد غيرها، وبيقولك إحنا اللي بندافع عن بلادنا».

وأوضح: «مش ممكن تفضل بايع نفسك كدا، بتحرض على مصر بقالك سنوات كثيرة، ولم يحدث شيء لمصر، هو أنت مش مكسوف وأنت بتدافع عن إسرائيل».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكسوفة من ربنا.. ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لـ الجمهور ..فيديو

أحمد موسى يطالب جمال ريان وفيصل القاسم بالتطهر من وباء الجزيرة

حجمك عندي بلوك.. كيف وصل الصراع بين الفنانين على السوشيال ميديا؟

تلاسن بين النجوم علي السوشيال ميديا: بلوك من أحلام لـ أصالة.. وزينة تقصف جبهة ريهام سعيد

ترشيحاتنا

الفيفا يكشف حقيقة عدم تصويت مصر لـ محمد صلاح فى اختيار أفضل لاعب

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يتفقان على مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

تعليق ناري من نجم الزمالك على عدم التصويت لـ محمد صلاح فى جائزة "ذا بيست"

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

راعي الإرهاب في المنطقة .. الخارجية: أردوغان يكن حقدا وضغينة تجاه مصر وشعبها

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور