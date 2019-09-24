أحمد موسى يوجه رسالة +18 لـ جمال ريان على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي جمال ريان عميل ويبيع نفسه أمام العالم.



ووجه "موسى"، رسالة إلي "جمال ريان"، : «جمال عايزك وأنت نايم تتغطى، اتغطي يا جمال يا ريان، وقولهم يبعتولك غطاء علشان أنت كل يوم بتعري نفسك قدام العالم، وبايع نفسك بجد».



وأشار: «شعب مصر علم أمثالك، وبيقولك تعيش وتاخد غيرها، وبيقولك إحنا اللي بندافع عن بلادنا».



وأوضح: «مش ممكن تفضل بايع نفسك كدا، بتحرض على مصر بقالك سنوات كثيرة، ولم يحدث شيء لمصر، هو أنت مش مكسوف وأنت بتدافع عن إسرائيل».



