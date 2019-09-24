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بـ فستان قصير.. إيمان العاصي بإطلالة أنثوية في مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:54 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
آية التيجي
ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة أنثوية وناعمة، وذلك خلال حضورها مهرجان لجونة السينمائي ليومه الخامس، وقد ارتدت إيمان العاصي فستان كب قصير باللون الأسود، ويتوسطه قطعة باللون الفضي اللامع، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها.

وتركت إيمان العاصي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وهو ما أعطاها لمسة ناعمة على إطلالتها، وقامت باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، والآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

فيما اختارت الفنانة إيمان العاصي بعض الإكسسوارات الانيقة، والتي تلائمت بشكل كبير مع إطلالتها، حيث انها اختارت عقد من اللؤلؤ واسورة من نفس الشكل باللون الأبيض، مع حقيبة سوداء، وهو ما اكمل من اطلالتها، وابرزها.

وكانت قد انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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