مراحل إبرام اتفاقية المنح والمساعدات من الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف عليها



ويتم عرض مشروع الاتفاق باللغتين العربية و الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخري؛ علي اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بوزارة الخارجية وتضم ممثلين من الجهات المعنية بما فى ذلك " الاستثمار والتعاون الدولى" والجهة المستفيدة؛ لإجازة نصوص الاتفاقية من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها للوزارة سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.



علي أن يتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة و التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.



أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتعلق بإجراءات التصديق علي الاتفاق بصورة نهائية ليتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية، وارسالها مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.



يتم رفع الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، ثم يتم احالته للبرلمان علي اللجنة المختصة لمناقشته وإقراره و الحصول علي شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل و مجلس الدولة "فى حالة القروض" وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.



تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من منطلق طبيعة عملها علي عقد اتفاقيات المنح والمساعدات بالتعاون مع شركاء التنمية علي المستويين الاقليمي و الدولي، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ومعاونة الجهات الحكومية علي الوفاء بخططها التنموية.ونجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في النصف الثاني من فبراير 2017 في تحويل استراتيجيتها بشأن المنح والتسهيلات المالية المقدمة من شركاء التنمية كالمؤسسات والصناديق؛ من مجرد جهة تلقي التمويل إلي كيان حكومي شريك استراتيجي في عمليات التنمية الممولة و الممنوحة من المؤسسات التمويلية الأجنبية والإقليمية، بحيث تنعكس علي مشروعات حقيقية محددة بمخططات زمنية وتنفيذية محددة بدون الاقتصار فقط علي الجانب التمويلي.وينشر "صدي البلد" أبرز اجراءات الوزارة الخاصة بإبرام الاتفاقيات الدولية بداية من الاجراءات التمهيدية وانتهاءا بمرحلة التصديق عليها واعتمادها؛ ويعتبر أول تلك المراحل تتمثل في الاجراءات التمهيدية من خلال ادراج المشروع التنموي والمطلوب تمويله بمعرفة الجهات المستفيدة ووفقا لخطة خمسية يتم مراعاة فيها مجموعة من الأبعاد " التنموية، الاجتماعية، الاقتصادية" و تكون ذات أولوية لدي الحكومة.من هذا المنطلق تقوم الجهة المستفيدة بتقديم طلب لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم للمشروع و المحدد كوده و تكلفته و قيمة التمويل الأجنبي المطلوب محدد به دراسة الجدوي الاقتصادية و إقرار بتدبير المكون المحلي اللازم له.تبدأ المرحلة الثانية من إتمام الاتفاقية و تتمثل في " معايير الحصول علي التمويل من الجهات المانحة"، حيث تقوم الوزارة بدراسة الطلب الخاص بتمويل المشروع وفقا للمحددات السابقة و عوائده الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات الاقتصادية ومراعاة التوزيع الجغرافي وخصوصا المناطق الأكثر احتياجا بما يحقق التنمية المستدامة جغرافيا، إذ تسعي " الاستثمار والتعاون الدولي" بصورة حتمية في الاعتماد بقدر الامكان علي الحصول علي منح لا ترد عند المساهمة في المشروعات غير الهادفة للربح مع استهداف دخول عوائد بالعملة الأجنبي للخزانة العامة للدولة و توفير آليات لسداد المبلغ التمويلي بمعرفة الجهات المستفيدة بعيدا عن تكبيد الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.وتقوم الوزارة بالتأكيد علي ضرورة أن يكون المبلغ المالي الممنوح بنسبة 40% في صورة منحة لا ترد بحد أدني، بحيث يكون سقف الاقتراض في الحدود المسموح به و التأكيد علي بقاء عبء الإقتراض في الحدود الآمنة وبشروط ميسرة لأقصي درجة سداد وفترة سماح و سعر فائدة ميسر، مع التشديد علي أن اللجوء في الإقتراض في أضيق الحدود وبغرض لتمويل المشروعات ذات البعد التنموي السريع و المنعكسة علي الخدمات العامة وتحفز بيئة الأعمال والاستثمار وتعزز سبل الحياة الكريم للمواطنين كخدمات الصرف الصحي والمياه و التعليم والصحة، مع التأكيد علي موافقة رئيس الجمهورية بصورة مسبقة في حالة الاقتراض وقبل البدء في اجراءاته.أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتفاوض مع الجهات التمويلية، بحيث يقوم الشريك التنموي " المؤسسة المانحة" بدراسة المشروع من النواحي الفنية والمالية، من خلال ارسال بعثة فنية لمصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة، علي أن تقوم الجهة الممولة بوضع تقرير لتقييم المشروع وتوافي " الاستثمار والتعاون الدولي" به وترفقه بمسودة اتفاق المنحة أو التسهيل الائتماني لدراستها، لتقوم الوزارة بالتفاوض مع الجهة المانحة لصالح الجهة المستفيدة والتوصل لأفضل الشروط وأيسرها لتقديم التمويل المطلوب علي أن يتم التوقيع المبدئي بالأحرف الأولي علي نص الاتفاق.