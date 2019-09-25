رئيس جامعة مصر: لدينا أول كلية متخصصة في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

أكد الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، هى اول كلية بمصر والعالم العربى للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة "أصحاب الهمم".



وقال العزازي: إن هذه الكلية لها رسالة سامية وكبيرة ، ندعمها بقوة حيث تقوم بتأهيل معلمى أصحاب الهمم.



وتابع ان الكلية تهدف إلى تخريج نخبة تستطيع التعامل مع أصحاب الهمم ، وأكد أن جامعة مصر هى اول جامعة تنشئ كلية لهذا التخصص والسبب هو تلاحظ زيادة أعداد أصحاب الهمم في مصر.



وأضاف أنه تم عمل تصميم عالمي ومتميز لمكتبة الجامعة ويقوم بجذب الطلاب وبها آلاف من الكتب والمرجع بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية وتخدم المجتمع المحيط وليس الطلاب فقط وهناك تعاون مع الجامعات الاخرى وهناك العديد من الطلاب يقومون بزيارة الجامعة .



و قال العزازى ، إن الجامعة بها مستشفى تعليمي به كافة التخصصات ، وهناك أيضًا قوافل طبية تجوب المحافظات وخلال العام الماضي لدينا 20 قافلة طبية ومجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الطبية .



وأضاف قائلا : عندما تم إعلان مبادرة حياة كريمة ، التحقنا بها وقامت مستشفى سعاد كفافي بتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان لغير القادرين.