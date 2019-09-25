ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة مصر: لدينا أول كلية متخصصة في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
قســـم التعليــــم
أكد الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، هى اول كلية بمصر والعالم العربى للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة "أصحاب الهمم".

وقال العزازي: إن هذه الكلية لها رسالة سامية وكبيرة ، ندعمها بقوة حيث تقوم بتأهيل معلمى أصحاب الهمم.

وتابع ان الكلية تهدف إلى تخريج نخبة تستطيع التعامل مع أصحاب الهمم ، وأكد أن جامعة مصر هى اول جامعة تنشئ كلية لهذا التخصص والسبب هو تلاحظ زيادة أعداد أصحاب الهمم في مصر.

وأضاف أنه تم عمل تصميم عالمي ومتميز لمكتبة الجامعة ويقوم بجذب الطلاب وبها آلاف من الكتب والمرجع بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية وتخدم المجتمع المحيط وليس الطلاب فقط وهناك تعاون مع الجامعات الاخرى وهناك العديد من الطلاب يقومون بزيارة الجامعة .

و قال العزازى ، إن الجامعة بها مستشفى تعليمي به كافة التخصصات ، وهناك أيضًا قوافل طبية تجوب المحافظات وخلال العام الماضي لدينا 20 قافلة طبية ومجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الطبية .

وأضاف قائلا : عندما تم إعلان مبادرة حياة كريمة ، التحقنا بها وقامت مستشفى سعاد كفافي بتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان لغير القادرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة مصر : نستهدف طلاب الطبقة المتوسطة .. وطبقنا نظام التابلت منذ 10 سنوات

جامعة مصر تقدم جهاز متطور لتفتيت حصوات الكلي وعلاج غير القادرين مجانًا

ترشيحاتنا

هدية خاصة لـ محمد رمضان .. تعرف عليها

اتكفن بعلم الزمالك.. والد أدهم يكشف تفاصيل رحلة الموت إلى برج العرب فى لقاء السوبر

كنت باخد 5 جنيه فى اليوم.. أحمد فلوكس ينفعل على الهواء بسبب محمد علي.. فيديو

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

أعتذر عن الشتيمة.. فيفى عبده تكشف سبب هجومها على الهارب محمد على ..فيديو

اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور