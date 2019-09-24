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أخبار العالم

بعد 4 سنوات في سجون الحوثي.. الأمن السعودي يحرر ناصر الذروي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:40 م
عناصر جماعة الحوثيين
عناصر جماعة الحوثيين في اليمن - صورة أرشيفية
محمد مجدي
أفادت الصحافة المحلية السعودية، في خبر عاجل، بنجاح قوات الأمن السعودية في تحرير المواطن السعودي ناصر الذروي بعد قضائه 4 سنوات معتقلًا في سجون الحوثيين في اليمن.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر صفحتها على "تويتر"، "السلطات الأمنية في المملكة تنجح في تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثيين".

وقبل عام، استطاعت القوات السعودية تحرير أحد المختطفين في سجون الحوثي، وهو يمني الجنسية، وهو الشيخ القبلي جمال المعمري.

وكشف جمال المعمري، عن قيام الحوثيين بعمليات تعذيب بحق المختطفين والمخفيين قسرًا في سجونهم برعاية وإشراف عناصر إيرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني، شمل عددا كبيرا من اليمنيين والأجانب، منهم السعوديان ناصر الذروي، وشيخ كبير تجاوز الثمانين يدعى العبدلي، لافتا إلى مقتل العديد من المختطفين تحت عمليات التعذيب الوحشي.

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