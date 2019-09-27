فيديو جراف| بعد 178 عاما من العمل.. إفلاس توماس كوك البريطانية

أعلنت مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة «توماس كوك»، إفلاسها، بعد فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة.



وأشارت الشركة، فى بيان، إلى أنّها ستدخل في عملية «تصفية فوريّة» بعد فشل جميع المفاوضات والمباحثات لجمع الأموال بعد إعلان إفلاسها وغلق المجموعة.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من المعلومات.



