صرخي براحتك.. فوائد غير متوقعة للصوت العالي

الصراخ والتعبير عن الغضب الكامن في الصدور هي الوسيلة الجيدة للتنفيس عن الروح وإفادة الصحة العقلية بل قد يمتد الأمر إلى الوقاية السكتات الدماغية وخاصًة النساء.



فقد وجد علماء من جامعة "بيتسبيرج" أن كتمان الغضب مرتبط ببناء لوحة في الشرايين السباتية لدى النساء، وتعد مهمة هذه الشرايين مد المخ بالدم، وفي حالة تعرض هذه الشرايين للضيق تسبب السكتات الدماغية وتؤدي للوفاة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت الدكتورة كارين جاكوبوفسكي القائمة على الدراسة بأنه "نظرًا لزيادة الاهتمام بالصحة العامة بتجارب النساء في العلاقات الحميمة، تشير نتائجنا إلى أن التعبير الاجتماعي العاطفي للمرأة يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية".



فقد أظهرت نتائج التجربة التي أجرتها على 304 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 60 عامًا وجميعهن من غير المدخنين، فقد طرحت على السيدات سؤال عن عدد المرات التي يعبّرن فيها عن الغضب أو تلبية احتياجات شخص آخر قبل احتياجاتهن.



وقامت فحوصات الموجات فوق الصوتية بتقييم الشرايين السباتية التي تنقل الدم إلى المخ والرأس، وجدت النتائج أن المشاركين الذين يكتمون غضبهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي الصراخ والتعبير عن الغضب يقللان من خطرالتعرض للجلطات والسكتات الدماغية



كما أظهرت الإحصائيات أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال وأقل عرضة للشفاء، ويرجع ذلك للغضب، وتعرضها للدورة الشهرية، ووسائل منع الحمل الهرمونية ومضاعفات الحمل.