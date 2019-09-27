فيديو جراف| الرضيع الشفاف ونجاته من الموت بعد 5 أشهر

نجا طفل ولد قبل الأوان المقرر له من الموت، وخرج من المستشفى في عمر 5 أشهر بعدما أصاب الأطباء بالحيرة بسبب بشرته غير المسبوقة.



وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الرضيع ولد ببشرة شفافة وذلك في أحد مستشفيات مدينة غلاسكو الاسكتلندية.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من المعلومات عن الرضيع الذى أذهل الأطباء.

