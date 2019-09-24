داعية إسلامي يكشف سبب سجود سحرة فرعون لله تعالى.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي نهانا عن سبعة أمور كما ورد في الحديث الشريف "اجتنبوا السبع الموبقات -يعني: المهلكات- قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".



وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، أن السحر يعتبر كفرا ولا يجوز التعامل مع الساحر أو الدجال فهم كاذبون ولو صدقوا.



وأشار إلى أن سحرة فرعون خروا ساجدين لموقف واحد جعلهم يحتقرون ما يفعلون وهو ما ورد في قوله تعالى "وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ".



وأوضح، أن هذا التحول الشديد لسحرة فرعون، يدل على عظمة كتاب الله تعالى وصدقه وتأثيره على الكافر.

