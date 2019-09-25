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حوادث

اليوم.. محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 بتهمة الانضمام لـ داعش

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
حمادة السيد لاعب
حمادة السيد لاعب أسوان
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان بتهمة الانضمام لداعش .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

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