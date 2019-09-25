اليوم.. محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" ورئيس قطاع بتلك الشركة لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر، وبأمانة سر سعيد عبد الستار.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا .ا " مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم " محمد .ع .ع " العظيم مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد .ا .ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.