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اقتصاد

جمارك بورسعيد تحبط تهريب 161 طائرة تجسس قادمة من الصين.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:40 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب، محاولة تهريب 161 طائرة تجسس تعمل بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا فيديو وكارت ميموري، مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين.

كشف مصدر جمركي بارز، عن أن مذكرة معلوماتية تم إرسالها لجمارك بورسعيد تفيد باعتزام احدي شركات الاستيراد والتصدير تهريب كميات من الطائرات المحظور دخولها للبلاد.

قال المصدر إن الشحنة من واقع مستنداتها كانت عبارة عن 732 كرتونة إكسسوارات موبايل، إلا أن المعاينة أثبتت وجود المضبوطات.

تم تشكيل لجنة فنية من " محمد السرجانى ، صلاح فرغلى ، أحمد الدياسطى"، وتحرير محضر بالواقعة واخطار يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة .
جمارك بورسعيد تحبط تهريب 161 طائرة تجسس قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب 161 طائرة تجسس قادمة من الصين.. صور
جمارك بورسعيد تحبط تهريب 161 طائرة تجسس قادمة من الصين.. صور

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