ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بنواب البرلمان عن بني سويف واستجابة لعدد من مطالبهم

اختتم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته الموسعة اليوم بمحافظة بني سويف، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتربية والتعليم، والنقل، ومحافظ بنى سويف، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من المسئولين.



وفي مستهل الاجتماع رحب المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، برئيس الوزراء والوفد المرافق له، وكافة الحضور، مؤكدا ان هذه الزيارة تسعد كل ابناء المحافظة، وستنعكس آثارها الإيجابية على المحافظة وتقدم المحافظ بالتقدير للقيادة السياسية التي تولي كل الدعم لمسيرة التنمية التي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تجديد العهد على الوقوف صفا واحدا متماسكين في وجه كل الصعاب والتحديات.



من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة بني سويف اليوم، لافتا إلى أن جولته اليوم كانت مطولة للتعرف على جانب كبير من المحافظة، وتعطي انطباعا جيدا عن جهود التنمية وحجم الاستثمارات التي تضخ ببني سويف لاسيما في كوم أبو راضى، إلى جانب الجامعة التكنولوجية والتي اكد انها نموذج ممتاز سيتم تكراره في عدد من المحافظات الأخرى.



وأضاف مدبولي ان مشكلة الصرف الصحي التي يعاني منها معظم المحافظات، ومن بينها بني سويف، هي ملف هام توليه الدولة اهتماما خاصا، لافتا الى انه تم بذل جهد كبير بها خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان حجم سكان القرى المغطاة بشبكة الصرف الصحي نحو12١١% ووصل الآن إلى ٣٨% حاليا، وستصل النسبة إلى ٤٢% في نهاية يونيو القادم.



ولفت رئيس الوزراء إلى ملف آخر يشغل إهتمام الحكومة، وهو رصف الشوارع الداخلية بالمدن، والشارع الرئيسي بكل قرية، مؤكدا ان هناك توجيها لكل محافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بوضع خطة متكاملة، بتوقيت محدد، لا يتجاوز عامين، وتقديم نتائج ايجابية في هذا الملف لتصبح هناك شبكة طرق داخلية كفء الى جانب شبكة الطرق القومية.



واضاف رئيس الوزراء أن لقاءه بالنواب تقليد يحرص عليه ويسعد به، في كل محافظة، للاستماع الى مطالباتهم، ووجهات نظرهم، ومعرفة أهم التحديات للتركيز عليها.



وعرض محافظ بني سويف خلال الاجتماع، تقريرا شاملا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة حتى 30 يونيو 2019، مؤكدا ان المحافظة كانت محظوظة من حيث حجم الاستثمارات التي تمت بها خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا الى أن ذلك كان نتيجة لدعم القيادة السياسية ومتابعة الحكومة، والروح الايجابية التي تسود بين القيادات التنفيذية، ونواب المحافظة والمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها بلغ 217 مشروعا، وسلط المحافظ الضوء على أهم ما تحقق من إنجازات بمحافظة بني سويف في مختلف القطاعات، ففي قطاع التربية والتعليم تم الإنتهاء من 118 مشروعًا بإجمالي عدد 1649 فصلا في الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن بتكلفة 413,6 مليون جنيه. وفي قطاع التعليم العالي تم تنفيذ 10 كليات بجامعة بني سويف بتكلفة 587,8 مليون جنيه.



وفي قطاع الصحة، أوضح المستشار هاني عبدالجابر أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 643 مليون جنيه، من بينها مشروع إنشاء عيادة أهناسيا ببني سويف، ومستشفى بني سويف العام "المرحلة الثانية" وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نوه المحافظ إلي أنه تم الإنتهاء من 30 مشروعًا بتكلفة حوالي 1334,5 مليون جنيه، ومن بينها تنفيذ محطة مياه أبوسليم وشبكاتها "86 الفم3/يوم"، ومحطة مياه بني سويف "86 الف م3/يوم"، وصرف صحي بهبشين.



وأضاف محافظ بني سويف أن قطاع الكهرباء شهد تنفيذ 5 مشروعات كهرباء بإجمالي تكلفة 21476 مليون جنيه، ومن بينها إنشاء محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 م. و. ، وأبراج عبور النيل بخط بني سويف/غرب مغاغة جهد 500 كيلوفولت وفي قطاع النقل تم تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 257 مليون جنيه، ومن بينها إزدواج الطريق الزراعي بني سويف/المنيا في المسافة من بني سويف حتي سدس "مرحلة أولي" بطول 25 كيلو مترا، وإنشاء وصلات ربط كبارى النيل الرئيسية شرق وغرب النيل "وصلة الواسطي" بطول 13 كم.



وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح المستشار هاني عبد الجابر أنه تم تنفيذ 10764 وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة 1400 مليون جنيه، بالإضافة إلي بعض المشروعات الخدمية من حضانة ومدرسة بمدينة بني سويف الجديدة. ويأتي ذلك إلي جانب ما تم في قطاع الري حيث تم تنفيذ 20 مشروع ري بإجمالي تكلفة 217 مليون جنيه، ومن بينها إنشاء محطة قوتة الجديدة، وإنشاء شبكات الصرف المغطي في زمام 20,452 الف فدان.



أما بالنسبة لقطاع التموين، أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم تنفيذ مشروعين بتكلفة إجمالية 325,6 مليون جنيه، ومن بينها صومعة سدس الفشن سعة 60 الف طن، وبالنسبة لقطاع الصناعة، لفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة 18671 مليون جنيه ، ومن بينها مجمع مصانع العريش للأسمنت ببني سويف، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف.

وأضاف المحافظ أن قطاع التنمية المحلية شهد تنفيذ مشروع بإجمالي تكلفة 125 مليون جنيه، وهو مبني ديوان عام محافظة بنى سويف.



كما لفت المحافظ في عرضه إلي أن قطاع البترول شهد تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي تكلفة 1179,2 مليون جنيه ، ومن بينها مشروع خط غاز لتغذية محطة كهرباء بنى سويف خط دهشور/الواسطي بطول 68,5 كم وقطر 36 بوصة، هذا إلي جانب ما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة والذي شهد تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة 38 مليون جنيه.



واستمع رئيس الوزراء الى مداخلات نواب محافظة بني سويف، الذين أكدوا على دعم النواب للقيادة السياسية والوقوف الى جانب الدولة قلبًا وقالبًا، في سبيل استكمال جهود التنمية والعمل والبناء في كافة القطاعات.



وعرض النواب عددا من المطالبات التي تمحورت في عدد من القطاعات في مقدمتها الخدمية، حيث طالبوا بايجاد سبل لدعم المبادرات المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص المساهمة في بناء المدارس والمستشفيات وعدد من المباني الخدمية، كما تقدموا بمطالبات تتعلق برفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة، الى جانب النهوض بالخدمات الطبية والتعليمية.



كما تناول النواب بعض الموضوعات المتعلقة بمزارعي بني سويف، بما يسهم في تحسين أوضاعهم، الى جانب مشكلة عجز المدرسين في بعض المدارس بالقرى والمراكز، وتحسين مستوى معيشة المعلمين، فضلا عن استكمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمراكز.



وتضمنت مطالبات النواب، الاسراع في تنفيذ مشروع انشاء مستشفى أطفال بني سويف، التي ستخدم الى جانب محافظ بني سويف محافظتي الفيوم والمنيا، كما طالبوا بالاسراع في تفعيل مستشفى بني سويف التخصصي لتعمل بكامل طاقتها، لتقديم خدماتها لأبناء المدينة إلى جانب المستشفى الجامعي.



وفي استجابة فورية على عدد من مطالبات نواب بني سويف، وجه رئيس الوزراء بربط محطتي قرية سنور، وبني سليمان، فورا للصرف على شبكة الصرف الصحى بمدينة بني سويف الجديدة. كما وجه بتدبير مبلغ ٣.٨ مليون جنيه فورا لتطوير محطة صرف صحى طنسا.



كما وجه رئيس الوزراء بان يتم تقييم سعر المتر للأراضي وضع اليد المملوكة للدولة، عند تقنين أوضاعها، من خلال عدد من المقيمين العقاريين، والأخذ بمتوسط تقارير تقييمهم، وذلك منعا لوقوع ظلم على أحد من خلال التقييم، وضمان الحياد والشفافية.



ووجه رئيس الوزراء أيضًا بالبدء فورًا في تنفيذ كوبري للسيارات في مركز ببا طالب به أحد النواب، لتيسير حركة إنتقال أبناء المحافظة.



وقام الوزراء بمداخلات أكد خلالها وزير النقل أنه سعيد بالعمل في حكومة تعمل وفق تخطيط، وتناول بالرد والايضاح عددا من مداخلات النواب،لافتا الى انه كان هناك ٢٤ كوبري ويجري تنفيذ عدد مماثل، ونسعى لاستكمال المحاور الجاري العمل بها لتكتمل وتفيد الناس مثل محور المستشار عدلي منصور الذى تم تنفيذه، وكذلك محور الفشن سيبدا في ١ يوليو ٢٠٢٠، وسياخذ اسبقية بعد المحاور السبة الجاري تنفيذها حاليا، وينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.



كما سينتهي تنفيذ كوبري ميمون في عام ٢٠٢٠، ولفت الى ان الكوبري الواصل بين محور عدلي منصور وكوبري ابوناصر سيتم بحث وضعه، كما عقب على مطالبات النواب بشأن عدد من الطرق والمحاور، مؤكدا أن أولوية العمل في إتمام المشروعات المفتوحة قبل البدء في مشروعات جديدة.



من جانبه أشار وزير التربية والتعليم الى انه يشعر بالسعادة لحضوره اليوم،لافتا الى ان مشكلتي كثافة الفصول وعجز المدرسين مشكلتان رئيسيتان، مؤكدا اننا نحتاج الى ٢٥٠ ألف فصل للقضاء على الكثافة، ومؤكدا أنه سيكون هناك بحث حلول غير تقليدية لانشاء فصول وتوسعة المدارس وتقليل الكثافة، مؤكدا ان طلبات التحويل وقبول فوق الكثافة تساهم بقدر كبير في مضاعفة مشكلة الكثافة، كما ان عجز المدرسين يرتبط برغبة المعلمين في العمل قرب محل سكنهم، مؤكدا انه سيتم ايجاد حلول للنقل والكثافة من خلال منظومة لقبول الطلاب تعمل وفق



معايير تراعي كافة الاعتبارات، الى جانب منظومة لنقل المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياجات، كما تم تعيين عدد جديد من المدرسين لتغطية العجز.



وقال وزير التنمية المحلية انه منذ كلف بالوزارة وهناك تركيز على الصعيد، مؤكدا ان بني سويف شهدت تنفيذ مشروعات عديدة باستثمارات كبيرة، حيث بلغت الخطة الاستثمارية الراهنة نحو ١٩٣ مليون جنيه، معظمها مكرس لمشروعات الصرف الصحي، مشيرا الى أنه تم انفاق نحو ١٠ مليارات جنيه على خطة رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز والمدن بالمحافظات.



من جانبه أشار وزير الإسكان الى ان قطاع الصرف الصحي يعد إحدى المشكلات الأساسية فى القرى على وجه الخصوص، مؤكدا انه تم الوصول إلى 38% من التغطية للقرى، ستزيد الى ٤٢% قريبا، واضاف ان بني سويف بها ٣ محطات يتم تنفيذها وتنتهي قريبا، واشار الى ان خطة الدولة تساهم في زيادة تغطية القرى خلال السنوات الخمس الماضية، ويتم ذلك بطريقة علمية، وفق خطة للوصول الى معدلات افضل خلال السنوات الماضية.



وفي ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن كافة مطالبهم سيتم بحثها ودراستها باهتمام لإيجاد سبل لحلها واتخاذ إجراءات بشأنها، لافتا الى ان واجب الحكومة هو الاستماع والتعقيب على كل ما أثير، ووجه بحضور مسئولي وزارة الإسكان للجلوس مع النواب وإيضاح كافة الجوانب والمشروعات التي تتم فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



ووجه رئيس الوزراء بالمراجعة مع وزير الري لأسس تقييم سعر الأراضي على طرح النهر، الى جانب تكليف مجموعة مقيمين لتقييم اراضي وضع اليد بالمحافظة التي يتم تقنين أوضاعها، والاخذ بالمتوسطات في التسعير كما وجه رئيس الوزراء بإعداد تقرير فوري عن مستشفى بني سويف العام والتخصصي يتضمن أوجه القصور، إلى جانب تقرير حول وضع مستشفى إهناسيا.



وسبب توقف العمل به حيث يجب إتمامه خلال العام المالي الحالي، وتقرير حول وضع المستشفى المركزي بببا. كما أكد أنه سيبحث مع وزيرة التضامن موقف مشروع تكافل وكرامة بمحافظة بني سويف، وسيتابع ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي إلى مركز ببا.