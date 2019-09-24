في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته ببني سويف.. رئيس الوزراء: مصر مرت بفترة استثنائية كانت تتطلب من الدولة أن تتدخل بقوة في تنفيذ مشروعات كبرى.. ونشجع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته

رئيس الوزراء:

= حريصون على تشجيع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته = خطة رصف الطرق الداخلية بكل المحافظات والتي سيضعها المحافظون = انخفض معدل التضخم إلى 6.5% وارتفاع معدل نمو الى 5.6% = طرح نسب من حصص مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات في البورصة خلال العام المالي الحالي









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء جولته بمحافظة بني سويف التي زار خلالها عددًا من المشروعات المهمة بالمحافظة.





وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف والتي وصفها بـ "لؤلؤة الصعيد"، لافتًا إلى أنه حرص على زيارة قلاع الصناع بالمحافظة، التي تعد من أبرز المشروعات بها، حيث زار مصنع العربي بمنطقة كوم أبو راضي وهو أحد مشروعات القطاع الخاص الكبرى بالمحافظة والتي تتجاوز استثماراته 3 مليارات جنيه ويعمل به 10 آلاف عامل.





وأضاف رئيس الوزراء: "زرنا أيضًا مصنعًا آخر باستثمارات صينية لإنتاج الخميرة سيخصص 90% من إنتاجه للتصدير لكبريات دول العالم مثل أمريكا وروسيا وأوربا، وكذا زرنا مصنعا لإنتاج "البناطيل الجينز" يعمل به ما يزيد على 800 عامل ويصدر إنتاجه لعدد من الدول في أوروبا الغربية".





وأكد مدبولي حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته، وأنه في هذا الصدد يسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل معوقات المستثمرين وأنه تمت بالفعل مواجهة عدد كبير من هذه المشكلات خلال الفترة الماضية وتقديم حلول لها.





وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اجتازته الحكومة بنجاح بشهادة صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الآخرى، وكان نتيجة ذلك تحقيق معدل نمو مرتفع بلغ 5.6% وهو معدل لم يتحقق خلال السنوات العشر الماضية، كما انخفض معدل التضخم إلى 6.5% وشهدت الأسواق تراجعًا في أسعار عدد من السلع خلال سبتمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.





وأوضح أن مصر مرت بفترة استثنائية كانت تتطلب من الدولة أن تتدخل بقوة في تنفيذ مشروعات كبري حتى تستطيع توفير فرص عمل ودفع الاقتصاد، ونجحنا في توفير ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الماضية ، وأنه كان لابد من وجود هذه المشروعات الكبرى للدولة.





وأضاف أنه سيتم طرح نسب من حصص مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة خلال العام المالي الحالي حتى 30 يونيو 2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار ولفت إلى أهمية تطوير التعليم الفني والتعليم التكنولوجي وذلك لربط خريجيه بسوق العمل، وأنه سيتم إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة خلال السنوات الأربع المقبلة.



