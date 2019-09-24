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حوادث

ضبط 24 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر في الشرقية .. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
محمد صبرى
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية، لحيازته قرابة 24 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات قبل طرحها للبيع بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مدير مسئول عن إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية – الكائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، بحيازة كميات كبيرة من "الدواجن ومصنعاتها" مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بدون أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين، معرضًا حياتهم وصحتهم للخطر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم ضبط المتهم، كما تم ضبط كميات قدرها "23,400 طن مصنعات دواجن "فيلية – شاورما – مقطعات وجلود دواجن" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاج أو صلاحية "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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