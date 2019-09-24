كواليس مشاركة محمد فضل فى مؤتمر مدريد لتطوير الكرة المصرية

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن مشاركته في مؤتمر قمة كرة القدم بمدريد المعني بصناعة كرة القدم حول العالم، يأتي من منطلق السعي لتطوير الكرة المصرية للوصول إلى أحدث المعايير العالمية.



وأضاف فضل أنه يشارك في المؤتمر للعام الثاني على التوالي ولكن مشاركته في النسخة الحالية، تأتي بمنطلق وطني أعم وأشمل بسبب تواجده كعضو في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.



وأشار إلى أنه شارك في وقت سابق عندما كان مسئولا في النادي الأهلي، واكتسب خبرات كبيرة، ولكن المفهوم في هذه المرة مختلف، لأن النظرة للموضوع باتت أعم وأشمل، والهدف منها هو اكتساب الخبرات على نطاق أوسع لإفادة الكرة المصرية بشكل عام في كافة نواحي صناعة كرة القدم، خلال العام الذي يتواجد فيه عضوا داخل اللجنة الخماسية.



وشدد فضل على اعتزازه بمشاركة أكثر من مصري في المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلى صفوة المؤسسات والأندية العالمية فى كافة مجالات صناعة كرة القدم، حيث يتواجد المهندس خالد مرتجي، ومحمد سراج الدين، ومحمد غرابة، وعمرو البرتقالي... والعديد من المصريين المهتمين بهذا الشأن.



وأكد محمد فضل أنه يجد كل الدعم والمساندة من مراكز صناعة الرياضة في مصر والجهات الأمنية وكل المسئولين، متمنيا أن يستفيد من المؤتمر بشكل علمي ومتطور لتطبيق كل وسائل التطوير في مصر.

