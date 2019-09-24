ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كواليس مشاركة محمد فضل فى مؤتمر مدريد لتطوير الكرة المصرية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:00 م
محمد فضل
محمد فضل
محمد رشاد
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن مشاركته في مؤتمر قمة كرة القدم بمدريد المعني بصناعة كرة القدم حول العالم، يأتي من منطلق السعي لتطوير الكرة المصرية للوصول إلى أحدث المعايير العالمية.

وأضاف فضل أنه يشارك في المؤتمر للعام الثاني على التوالي ولكن مشاركته في النسخة الحالية، تأتي بمنطلق وطني أعم وأشمل بسبب تواجده كعضو في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.

وأشار إلى أنه شارك في وقت سابق عندما كان مسئولا في النادي الأهلي، واكتسب خبرات كبيرة، ولكن المفهوم في هذه المرة مختلف، لأن النظرة للموضوع باتت أعم وأشمل، والهدف منها هو اكتساب الخبرات على نطاق أوسع لإفادة الكرة المصرية بشكل عام في كافة نواحي صناعة كرة القدم، خلال العام الذي يتواجد فيه عضوا داخل اللجنة الخماسية.

وشدد فضل على اعتزازه بمشاركة أكثر من مصري في المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلى صفوة المؤسسات والأندية العالمية فى كافة مجالات صناعة كرة القدم، حيث يتواجد المهندس خالد مرتجي، ومحمد سراج الدين، ومحمد غرابة، وعمرو البرتقالي... والعديد من المصريين المهتمين بهذا الشأن.

وأكد محمد فضل أنه يجد كل الدعم والمساندة من مراكز صناعة الرياضة في مصر والجهات الأمنية وكل المسئولين، متمنيا أن يستفيد من المؤتمر بشكل علمي ومتطور لتطبيق كل وسائل التطوير في مصر.
كواليس مشاركة محمد فضل فى مؤتمر مدريد لتطوير الكرة المصرية
كواليس مشاركة محمد فضل فى مؤتمر مدريد لتطوير الكرة المصرية
كواليس مشاركة محمد فضل فى مؤتمر مدريد لتطوير الكرة المصرية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

عمرو الجناينى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

اتحاد الكرة: تطوير دوري الكرة النسائية وإنشاء أكاديميات للمراحل السنية

رئيس اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الجناينى: سيتم تنفيذ القانون على الجميع دون مجاملات

ترشيحاتنا

أول رد فعل بعد هجوم محمد علي على عمرو دياب ..تفاصيل

حكم الصلاة بشورت .. أنواع العورة وموقف الشرع من كشفها

من نجم الزمالك لـ حسام البدري.. هؤلاء مطلوب ضمهم للمنتخب

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور