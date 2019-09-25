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حوادث

اليوم.. نظر دعوى طلاب أولى ثانوي لوقف قرار رسوبهم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، دعوى الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي.

وقدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.

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