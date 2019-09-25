بـ 3 عادات يومية.. هتخفي من سرطان الثدي

تعتبر السيدات أن الإصابة بمرض سرطان الثدي هي نهاية العالم وان الشفاء منه من رابع المستحيلات،ولكن المفاجأة التي أظهرتها الدراسات الحديثة أن خطوات بسيطة فقط في الحياة اليومية قد تشفيك من المرض نهائيًأ.





فقد يشير تقرير جديد إلى أن واحد من كل ثلاث حالات من حالات سرطان الثدي يمكن الوقاية منها بتغيرات بسيطة في نمط الحياة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





يقول باحثون من Mayo Clinic في جاكسونفيل، إن أسهل أشكال الوقاية من سرطان الثدي هي الأكل الصحي ، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وشرب كميات كثيرة من الماء.



