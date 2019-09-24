أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للنجم المصري محمد صلاح.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «اوعي تغضب يا صلاح انت ابن مصر، والناس كلها معاك».



وتابع أحمد موسى: «أرجوك لا تغضب، اللي عمله هاني دانيال لا يمثل أحد»، مضيفا: «محمد صلاح حصل على المركز الرابع في حفل اختيار أفضل لاعب في العالم».



