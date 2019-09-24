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أخبار البلد

الأمم المتحدة: من غير المقبول أن يواجه الناس التمييز بسبب معتقداتهم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:13 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش
محمد شحتة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إنه من غير المقبول فى القرن الحادي والعشرين أن يواجه الناس التمييز والتخويف بسبب معتقداتهم، مضيفا أن اضطهاد الأقليات الدينية في العالم أصبح امر لا يحتمل، لافتا إلى إن النطاق الكامل لحقوقهم الإنسانية مكفول، والدول ملزمة بتنفيذ سياسات تضمن احترام هوياتهم وأنهم يشعرون بأنهم جزء كامل من المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة حول الحرية الدينية، مشيرا إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل بين الأديان، فى إشارة إلى وثيقة الإخوة الإنسانية، مؤكدا أن تلك الوثيقة تذكرنا جميعا أن تنوع الأديان مشيئة من قبل الخالق.

وواصل، قائلًا: "يحطم قلبى رؤية أعداد متزايدة من الأفراد يتعرضون للإذلال والمضايقة والاعتداء علنًا بسبب دينهم أو معتقداتهم لقد قُتل اليهود فى المعابد اليهودية، دنست قبورهم بالصليب المعقوف (رمز النازية) وقتل المسلمون فى المساجد و وتخريب وقتل المسيحيين أثناء الصلاة وأحرقت كنائسهم"

وفي هذا السياق، أشار جوتيرش الى لما يجرى بحق الأقليات الدينية من عمليات تطهير دينى فى بعض البلدان، حيث تم استهداف مجتمعات بأكملها بسبب عقيدتها - بما في ذلك في الأماكن التي توجد فيها هذه المجتمعات منذ قرون، إن لم يكن آلاف السنين، مطالبا المجتمع الدولى ببذل قصار جهده لتجنب التطهير الدينى للمجتمعات.

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