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أخبار العالم

ماكرون لـ الولايات المتحدة وإيران: تحليا بالشجاعة لبناء السلام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:06 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رويترز
ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أنه ينبغي للولايات المتحدة وإيران التحلي بقدر من الشجاعة من أجل بناء السلام، وحثهما والقوى الكبرى على التفاوض لتجنب نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الهجمات على السعودية غيرت الوضع. الخطر اليوم هو أن تتفجر (الأمور) بسبب إساءة تقدير أو رد غير متناسب".

وأضاف: "حان الوقت أكثر من ذي قبل لاستئناف المفاوضات بين إيران وأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقوى الإقليمية المعنية".

وتابع أنه ليس ساذجا ولا يؤمن بالمعجزات لكن الوقت حان لبناء السلام.

وأشار: "يحتاج بناء السلام للتحلي بالشجاعة" مضيفا أنه سيواصل الجهود التي يبذلها في الآونة الأخيرة لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات".

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