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أخبار البلد

رئيس لبنان لـ السيسي: تجربتكم في التنمية نموذج يحتذى به في المنطقة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيويورك مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد للرئيس اللبناني الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربًا عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبه؛ ثمن الرئيس اللبناني العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربًا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، مشيدًا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين البلدين، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عددا من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل والمكثف في هذا الصدد.
رئيس لبنان لـ السيسي: تجربتكم في التنمية نموذج يحتذى به في المنطقة
رئيس لبنان لـ السيسي: تجربتكم في التنمية نموذج يحتذى به في المنطقة
رئيس لبنان لـ السيسي: تجربتكم في التنمية نموذج يحتذى به في المنطقة

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