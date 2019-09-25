برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية عامل استمرار الصراعات في المنطقة

قال اللواء احمد العوضى وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ان المنطقة العربية تشهد العديد من الصراعات بسبب الأطماع الخارجية لبعض الدول كإيران وتركيا والصراع العربى الإسرائيلى، أضف إلى ذلك سعى جماعة الإخوان الإرهابية للوصول للحكم فى العديد من البلاد العربية.





وأضاف احمد العوضى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الدول التى لديها اطماع خارجية "ايران وتركيا واسرائيل" تستغل جماعة الإخوان الإرهابية مدعية "الاسلام السياسى" لاتفاق الرؤى بينهم والانتشار الواسع لهذه الجماعة المتطرفة فى العديد من البلدان العربية، مشيرا إلى أن الهدف من استغلالها هو استمرار الصراعات بالمنطقة العربية.





وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومى، ان الشعب المصرى رفض استمرار حكم الإسلام السياسى، وتعلم الدرس بعد أحداث يناير 2011.



