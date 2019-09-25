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برلمان

برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية عامل استمرار الصراعات في المنطقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:27 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
قال اللواء احمد العوضى وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ان المنطقة العربية تشهد العديد من الصراعات بسبب الأطماع الخارجية لبعض الدول كإيران وتركيا والصراع العربى الإسرائيلى، أضف إلى ذلك سعى جماعة الإخوان الإرهابية للوصول للحكم فى العديد من البلاد العربية.

وأضاف احمد العوضى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الدول التى لديها اطماع خارجية "ايران وتركيا واسرائيل" تستغل جماعة الإخوان الإرهابية مدعية "الاسلام السياسى" لاتفاق الرؤى بينهم والانتشار الواسع لهذه الجماعة المتطرفة فى العديد من البلدان العربية، مشيرا إلى أن الهدف من استغلالها هو استمرار الصراعات بالمنطقة العربية.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومى، ان الشعب المصرى رفض استمرار حكم الإسلام السياسى، وتعلم الدرس بعد أحداث يناير 2011.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة المصرية الامريكية، إنَّ انعقاد لقاء ثانٍ خلال شهرين، يجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير بينهما، كما أن المنطقة ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم، موضحًا أنَّ الرأي العام المصري رفضهم عندما تولوا السلطة لمدة عام، ولا يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي مصر مرة أخرى.

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