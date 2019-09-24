اخبار الاهلى اليوم 24 - 9 - 2019.. كهرباء أهلاوى فى يناير.. والأحمر يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور

وصفت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدربها الجديد رينيه فايلر بصاحب الحظ السيئ.أعلن موقع "clubworldranking" الشهير والمختص في تصنيف الأندية، تقدم الأهلي مركزًا في التصنيف الأخير عن الأسبوع الماضي، حيث احتل المارد الأحمر المركز الـ 54 عالميًا متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة.فاز فريق الزوجي المختلط لتنس الطاولة بالنادي الأهلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، التي تستضيفها صالة نادي مدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.تلقى مجلس إدارة الأهلي دعوة رسمية من ريال مدريد لحضور مباراة الفريق الملكي مع أوساسونا المقرر لها التاسعة من مساء غد بالدورى الإسباني.كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.