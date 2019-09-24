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رياضة

اخبار الاهلى اليوم 24 - 9 - 2019.. كهرباء أهلاوى فى يناير.. والأحمر يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:17 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

وصفت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدربها الجديد رينيه فايلر بصاحب الحظ السيئ.


الأهلي يتفوق على الزمالك عالميا ومحليا ويحتل الثالث عربيا

أعلن موقع "clubworldranking" الشهير والمختص في تصنيف الأندية، تقدم الأهلي مركزًا في التصنيف الأخير عن الأسبوع الماضي، حيث احتل المارد الأحمر المركز الـ 54 عالميًا متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة.


تنس طاولة الأهلي يحصد ذهبية الزوجي المختلط في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزوجي المختلط لتنس الطاولة بالنادي الأهلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، التي تستضيفها صالة نادي مدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.


دعوة رسمية لـ الأهلي لحضور مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

تلقى مجلس إدارة الأهلي دعوة رسمية من ريال مدريد لحضور مباراة الفريق الملكي مع أوساسونا المقرر لها التاسعة من مساء غد بالدورى الإسباني.


الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .


رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر، والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.

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