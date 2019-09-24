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مختار نوح: الرئيس استطاع إعادة التوازنات بين مصر وأمريكا.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن سعادة الولايات المتحدة الأمريكية من عودة العلاقات المصرية الأمريكية على أكمل وجه.

وأضاف "نوح"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس السيسي يُعد الرجل القوي الذي استطاع أن يخضع حتى أمريكا لقانون التوازنات السياسية الصحيحة مشيرا الى أن الرئيس يوطد علاقات مصر مع كافة دول العالم.

وتابع إنه من المقرر أن يزور الرئيس السيسي روسيا قريبا، كما أن الرئيس استطاع إيجاد قوة عربية حقيقية بعيدًا عن ضعف دور الجامعة العربية، وبعيدًا عن ضعيف بعض دول عربية بسبب الصراعات داخلها.

واستكمل أن القوة العربية التي أوجدها الرئيس السيسي ستساهم بقوة في حل مسألة أثيوبيا وسد النهضة.

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