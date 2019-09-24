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المصريين الأحرار: العفو الدولية تواصل السقطات المهنية وتضليل الرأي العام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:16 م
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
فريدة محمد
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن بيان منظمة العفو الدولية الصادر عنها اليوم لا يعدو كونه بيانا تحريضيا ضد الرئيس المصرى ومؤسسات الدولة. واعتبر "خليل" مطلب المنظمة دول العالم بالتدخل لوقف ما أسمته زيفًا بـ "قمع الرئيس" بمثابة سقطة كبيرة للمنظمة.

وأضاف رئيس حزب« المصريين الأحرار» :" لا أعلم من أين جاءت العفو بمصطلح القمع وما هى الدلائل عليه؟ وكيف ؟ مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية مارست حقها الطبيعي في حماية منشآتها ومواطنيها وهو الحق الذى كفله الدستور والقانون" .

وأكد "خليل" أن الدولة مارست حقها الطبيعي في الإطار القانوني والضوابط تجاه من اخترق وحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة واتخذت تجاههم الإجراءات القانونية والتحقيق معهم بحضور محاميهم وفق نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونصوص الدستور المصرى؛ مشيرًا إلي أن ذات الإجراءات اتخذت في بعض دول أوروبا التي شهدت اضطرابات في ميادينها الشهيرة ولم نسمع للعفو صوتا فوجب عليها ألا تكيل بمكيالين.

وقال إن إصرار العفو الدولية على استخدام مصطلح الاعتقال هو تدليس على الرأى العام حيث لايوجد في القانون المصرى مايعرف بالاعتقال حيث قضت المحكمة الدستورية بإلغاء الاعتقال؛ مطالبًا منظمة العفو الدولية بالالتزام بمعايير المهنية لتمارس عملها بحياد تجاه الشأن المصري.

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