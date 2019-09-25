القضاء الإداري توزع 728 قاضيًا على 97 دائرة

انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى، والذى استمر قرابة ثلاث ساعات من12 ظهرا حتى 3 مساء الثلاثاء.





وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة.





واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإدارى وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضيًا، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.



