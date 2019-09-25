سيد للأدوية: نستهدف 100 مليون جنيه أرباحاً العام المقبل

أكد محمود عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ، أن هناك مستهدفات لزيادة المبيعات وصافي الربح خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل لمليار جنيه بحلول العام المالي المقبل بالنسبة للمبيعات و 100 مليون جنيه للأرباح.





أوضح "جاد"، في تصريحات له ، أن الشركة بصدد زيادة أرباحها بنهاية العام المالي الجاري لـ65 مليون جنيه بزيادة تبلغ 50 مليونا عما كانت عليه بنهاية العام المالي الماضي إذ بلغت حينها 15 مليون جنيه.





وأضاف أن شركته قامت بتطوير 4 مشروعات بتمويل ذاتي بلغ 75 مليون جنيه شملت تطوير البنية التحتية وخطوط الإنتاج.



