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اقتصاد

سيد للأدوية: نستهدف 100 مليون جنيه أرباحاً العام المقبل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
جاد
جاد
علياء فوزي
أكد محمود عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ، أن هناك مستهدفات لزيادة المبيعات وصافي الربح خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل لمليار جنيه بحلول العام المالي المقبل بالنسبة للمبيعات و 100 مليون جنيه للأرباح.

أوضح "جاد"، في تصريحات له ، أن الشركة بصدد زيادة أرباحها بنهاية العام المالي الجاري لـ65 مليون جنيه بزيادة تبلغ 50 مليونا عما كانت عليه بنهاية العام المالي الماضي إذ بلغت حينها 15 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته قامت بتطوير 4 مشروعات بتمويل ذاتي بلغ 75 مليون جنيه شملت تطوير البنية التحتية وخطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه شركاته من بينها تدريب العمالة وتأهيلها لتواكب التطورات الراهنة إذ تبلغ العمالة الفنية لديه 691 عاملا مقابل 2122 عاملا إداريًا.

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