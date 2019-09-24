كاتبة سياسية: المجتمع الدولي يرفض حكم الإسلام السياسي.. فيديو

أكدت الباحثة السياسية هديل عويس من واشنطن، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفضه تكرار حكم الإسلام السياسي في مصر أمر يتفق عليه كل المجتمع الدولي.



وأضافت عويس فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة " TeN"، بأنه لم يكن هناك أي ارتياح لحكم الإخوان من كل المجتمعات العالمية، سواء من الدول العربية أو في المنطقة ، ورفض حكم الإسلام السياسي من قبل الشباب في مصر وعددًا من الدول الأخرى.



وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث عن نيته في اقتطاع جزء من الأراضي السورية، المليئة بالنفط والثروات، بدلًا من أن يقوم بطرح طروحات آمنه تجعل المجتمع الدولي أكثر آمنًا.



واستكملت أن هذه المطامع التركية تؤكد ما قاله الرئيس عبد الفتاح بأن المعارضة السورية خسرت كل شيء بسبب سيرها وراء رؤية جماعة الإخوان.