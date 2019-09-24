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أحد أهالي السويس: المحافظة شهدت تطويرا وتجديدا ملحوظا في الفترة الأخيرة .. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:57 م
مظاهرات في السويس
مظاهرات في السويس تدعم الرئيس السيسي
عمرو ممدوح
قال هشام عنان، أحد أهالي السويس، إن شعب السويس بالكامل يعلم المكتسبات التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت تطويرات وتجديدات ملحوظة في الشهور الستة الأخيرة.

وأضاف عنان، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن السويس كانت حائط الصد للعدو الصهيوني، مشيرا إلى أنه يدعو وسائل الإعلام لتسليط الضوء على مواطني السويس، لأنهم يسحقون الدعم والتوعية.

من جانبه أوضح بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين في السويس، أن قطاع الصيد هو الجندي المجهول، مشيرا إلى أنه ينتج ويساهم في زيادة الإنتاج للدولة، ويشارك في تقليل نسب البطالة.

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