حبس قائد سيارة تسبب في مصرع سائق موتوسيكل بالمعادي

قررت نيابة المعادى حبس قائد سيارة تسبب في مصرع سائق دراجة بخارية بطريق كورنيش النيل بعد أن اصطدم به من الخلف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق كورنيش النيل بمنطقة طرة بوجود حادث تصادم ومتوفى.



بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية يستقلها شاب يدعي "حماده خلف، 33 سنة، مقيم بحلوان، وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.