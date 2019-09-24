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عز العرب يشيد بكلمة السيسي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
أيمن سيد
أشاد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن تلك الدعوة مرتبطة بالتحول الانتقالي التي شهدته السودان، كون السودان تحتاج إلى عملية تنمية اقتصادية.

وتابع أن السودان تحتاج إلى المزيد من التمويل سواء على المستوى القاري أو الدولي من أجل أن تسلك الدولة طريق التنمية مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مصر اليوم بالأمم المتحدة، وتحدث أيضًا عن أفريقيا كونه رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

واستكمل إلى أن الرئيس السيسي صحح المفاهيم المغلوطة حول القارة الأفريقية، حيث كانت هناك صورة نمطية خاصة عن قارة أفريقيا وكان البعض يلقبها بـ "قارة المخاطر".

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