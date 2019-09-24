الأوطان لا تباع ولا تشترى.. الإبراشي ينتقد نافعة بعد محادثته مع الجزيرة.. فيديو

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي التسجيل الصوتي للدكتور حسن نافعة مع قناة الجزيرة من أجل أن يقوم بالتحليل من خلال القناة على أن يحصل على مبلغ 1000 دولار مقابل ذلك، مؤكدا أننا أمام حالة لمواقف بيع الوطن من أجل 1000 دولار.



وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج كل يوم على فضائية on e معنديش مانع إنك يكون عندك أكتر من موقف، لكن واضح أن تلك المواقف مقابل أموال والأموال تخضع للفصال كأنه يبيع سلعة.



وتابع مقدم برنامج كل يوم أن هذا يدل على سقوط لعدد كبير من الشخصيات فى مستنقع واضح، مشيرا إلى أن الأوطان لا يمكن أن تباع وتشترى بهدا الشكل.



وأشار مقدم برنامج كل يوم أن مستنقع دولارات الجزيرة التى تشن حملة شعواء على مصر من خلال مجموعة من الأشخاص.