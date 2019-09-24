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توك شو

تعليق نارى من أحمد موسى على عدم التصويت لـ محمد صلاح فى «أفضل لاعب» ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:28 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد القاضي
علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الصحفي المصري "هاني دانيال" الذى لم يصوت له في استفتاء الإعلاميين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «هناك صحفي اسمه هاني دانيال اختاروه علشان يمثل صوته مصر لأفضل لاعب».

وأشار إلى أنه «المفروض يدي صوته لمحمد صلاح، يعني لو بينك وبين محمد صلاح أي حاجة لازم ابن بلدك الأول وأقف مع ابن مصر لو بيني وبينك ايه».

وأوضح أن «أي مصري طبيعي أنه ينحاز لمحمد صلاح، دا مدرب الجزائر أعطي صوته لمحمد صلاح، ابن الجزائر أعطي صوته لابن مصر، وابن مصر لم يعطي صوته لابن مصر، وهتفهم في الفنيات أكتر من جمال بلماضي مدرب الجزائر يا هاني».

وأردف أن «الوحيد في الصحفيين والإعلاميين اللي مصوتش لابن بلده، المفروض أصوت لصلاح حتي لو مش أحسن لاعب علشان هو ابن بلدي ومشرفنا في كل مكان، وكلنا ننتظر مباريات محمد صلاح، وأما بيجيب جول كلنا بنفرح».

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