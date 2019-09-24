كلام نهائى.. مرتضى منصور يكشف الموعد والمكان الجديد لمباراة الزمالك أمام بطل السنغال

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي لمباراة جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



وقال مرتضى منصور "لا تغيير في موعد اللقاء وسيقام يوم السبت المقبل بشكل طبيعي ، اللقاء سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور الجماهير".



وأشار إلى أن الإدارة تمسكت بحضور الجماهير لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة والاستفادة من تجربة السوبر وتواجد الجماهير في لقاء القمة الأخير.