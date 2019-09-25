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رياضة

مؤتمر صحفي لألبوم رموز الأهلي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
أمير توفيق
أمير توفيق
عبد الحكيم ابو علم
يعقد النادي الأهلى مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف صباح اليوم للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور. 

وقال أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات:" جاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية".

يحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم.


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