الرئيس السيسي يشارك في مأدبة غذاء الأمم المتحدة ويلتقي قادة العالم.. صور

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة غذاء في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك.



التقى الرئيس السيسي، عددًا من قادة العالم، ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وكان قد ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شمل خطاب الرئيس التحدث عن أزمات المنطقة كـ "الملف السوري - اليمني - الليبي - الفلسطيني"، كما تحدث الرئيس عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني وسد النهضة.



كما تحدث الرئيس خلال كلمته عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتعاون الإفريقي العالمي وضرورة توفر الحياة الكريمة للمواطنين والشعوب.