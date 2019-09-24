أنا كنت أدبي .. نجم الأهلي يفشل في تحدي جدول الضرب مع حمدي فتحي .. فيديو

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي "فيديو" تحدي بين نجم الفريق محمد هاني لاعب الظهير الأيمن وحمدي فتحي لاعب خط الوسط يظهر فيه تحدى بين الثنائي في جدول الضرب وبعض من الأسئلة العامة.



وعلق حساب الأهلي على مقطع الفيديو على "فيسبوك" : محمد هاني هو الأمهر في جدول الضرب 🔢 وحمدي فتحي يحتاج إلى حذف اجابتين 😅 من هو صديقك الذي يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة دون خطأ يذكر⁉️🤔".



وفي أحد الأسئلة سأل فتحي زميله في الفريق محمد هاني عن نتيجة 7 في 8 وعجز هاني عن الإجابة ضاحكًا "أنا كنت أدبي".



يذكر أن الأهلي قد نجح في حد لقب السوبر المصري منذ أيام على غريمه التقليدي، الزمالك بثلاثة أهداف لإثنين ليحصد اللقب الـ 11 في تاريخه.







