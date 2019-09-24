ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا كنت أدبي .. نجم الأهلي يفشل في تحدي جدول الضرب مع حمدي فتحي .. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:33 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي "فيديو" تحدي بين نجم الفريق محمد هاني لاعب الظهير الأيمن وحمدي فتحي لاعب خط الوسط يظهر فيه تحدى بين الثنائي في جدول الضرب وبعض من الأسئلة العامة.

وعلق حساب الأهلي على مقطع الفيديو على "فيسبوك" : محمد هاني هو الأمهر في جدول الضرب 🔢 وحمدي فتحي يحتاج إلى حذف اجابتين 😅 من هو صديقك الذي يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة دون خطأ يذكر⁉️🤔".

وفي أحد الأسئلة سأل فتحي زميله في الفريق محمد هاني عن نتيجة 7 في 8 وعجز هاني عن الإجابة ضاحكًا "أنا كنت أدبي".

يذكر أن الأهلي قد نجح في حد لقب السوبر المصري منذ أيام على غريمه التقليدي، الزمالك بثلاثة أهداف لإثنين ليحصد اللقب الـ 11 في تاريخه.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لست وحدك يا زمالك.. كبار أوروبا يكتوون بنار ريمونتادا الغريم التقليدي

الجيل الحالي لـ القمة 118.. مؤمن زكريا الهداف ورقم سلبي لـ نجم الزمالك

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك

ترشيحاتنا

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

حكم الصلاة بشورت .. أنواع العورة وموقف الشرع من كشفها

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

الخليج سلاح بيراميدز لمحو آثار فشل قيد نجم الأهلى السابق

دعوة رسمية لـ الأهلي لحضور مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

بـ قصير ومشجر.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور