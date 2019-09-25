مواطن سويسي: مواجهة الفكر تكون بالفكر.. والمواطن السويسي لا يخرب في بلده

قال هشام عنان، أحد أهالي السويس، إنه يجب مواجهة فكر الشباب بنفس هذا الفكر، مشيرا إلى أن مواجهة الفكر تكون بالفكر، وهذه الوسيلة تعتمد عليها المنظمات والجهات الأجنبية.





وأضاف "عنان"، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه نظم مسيرة داعمة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش والشرطة، في محافظة السويس، مشيرا إلى أن السويس تضم أكبر الشركات.



