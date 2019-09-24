بعثة العربى الكويتى تصل الإسكندرية استعدادا لمباراة العودة مع الاتحاد

وصلت مساء اليوم إلى مطار برج العرب الدولى، بعثة فريق العربى الكويتى استعدادا لمباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الجمعة القادم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ٣٢ فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال .



وكان فى استقبال البعثة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وعضوا المجلس أحمد فؤاد وأحمد عبد المجيد .



وكانت مباراة الذهاب بالكويت انتهت بفوز الاتحاد السكندرى بهدف للا شيء .



ويكفى الاتحاد السكندرى التعادل بأى نتيجة للتأهل لدور الـ ١٦ فى البطولة .