ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة كانو سبورت

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:11 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبد الحكيم ابو علم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء اليوم استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء لإلتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري .

يذكر أن الأهلي فاز الاثنين على سموحة بهدف دون رد في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحدد موعد العودة من غينيا

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

استعدادات مكثفة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. اقرأ التفاصيل

فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدا

ترشيحاتنا

صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها

مسلسل الأكاذيب لا ينتهي.. إخواني يزعم وجود رئيس المخابرات في الإمارات ..شاهد

أفضل لاعب في العالم نحس .. إصابة ميسي مع برشلونة أمام فياريال بالليجا

قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

الخليج سلاح بيراميدز لمحو آثار فشل قيد نجم الأهلى السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور