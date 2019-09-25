الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة كانو سبورت

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء اليوم استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء لإلتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري .



يذكر أن الأهلي فاز الاثنين على سموحة بهدف دون رد في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.