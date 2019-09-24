المحافظ ومدير الأمن يشهدان حفل زفاف 50 من غير القادرين في سوهاج

أقامت مؤسسة "المُني" للتنمية حفل زفاف جماعي لـ50 عريسا وعروسة لغير القادرين كذلك منح 20 مشروعا للشباب بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومني صدقي مازن رئيس مجلس إدارة جمعية المنى للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج وأعضاء مجلس النواب.



ومن جانبه أكد أحمد عمر رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة المني أن الهدف من الحفل هو دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيري يأتي في إطار خطط المؤسسة لدعم شرائح المجتمع بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.



وأشار إلى أنه تم توزيع ٢٠ منحة مشروع ل٢٠ شابا لمساعدتهم في بدء حياتهم العملية والتي يعد وتابع أنه لا يوجد دولة تستطع توظيف كل خريجيها، ولذلك فإن العالم يتجه إلى مساعدة الشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



فيما أعرب محافظ سوهاج عن سعادته في المشاركة المجتمعية ومساعدة أبناء المحافظة في بدء حياة جديدة خاصة مساعدة غير القادرين ووجه الشكر لمؤسسة المني التي أقامت الحفل وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني لرفع عن كاهل الشباب.